Гороскоп на 28 октября для всех знаков Зодиака: день конфликтов

Гороскоп на 28 октября для всех знаков Зодиака: день конфликтов

День опасен конфликтами в отношениях между людьми.

Астрологи считают, что именно в это время мы чаще всего склонны лгать, изменять любимым и предавать тех, кто нам близок и дорог. Возможно, зная об этом заранее, можно будет сдержать свои инстинкты и непоправимых последствий – в виде разрыва прочной и счастливой связи – удастся избежать

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 28 октября для Овнов

Не стоит лечить плохое настроение, которое будет сопутствовать вам в течение всего дня, шопингом – рискуете накупить массу дорогих и совершенно ненужных вам вещей, которые придется сдавать обратно.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 28 октября для Тельцов

Волевым усилием старайтесь держать под контролем свои слова, иначе можете наговорить окружающим массу неприятных вещей. Быстро настигнувшее вас раскаяние заставит искать примирения с ними.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 28 октября для Близнецов

Не стоит отвечать злом на зло тем, кто будет провоцировать вас на соответствующие действия. Лучше проигнорируйте их, и тогда "яд", направленный на вас, обернется против них самих.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 28 октября для Раков

Не стоит обижать близких людей, даже если вам покажется, что их в этот день отличает редкостная тупость – скорее всего, вы сегодня тоже не кажетесь им семи пядей во лбу, так что нужно быть терпимее друг к другу.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 28 октября для Львов

Опасайтесь неконтролируемых эмоций – под их влиянием вы можете наломать огромное количество "дров", которые впоследствии придется долго и упорно разгребать, а это не самое приятное занятие.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 28 октября для Дев

Будьте осторожны с людьми, которые пообещают редкую возможность за незначительную цену приобрести более чем ценную вещь – скорее всего, это мошенники, от "услуг" которых нужно отказаться.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 28 октября для Весов

Новый знакомый, который – с большой долей вероятности – появится в вашем окружении в это время, будет претендовать на важную роль в вашей карьере, а затем, возможно, и в личной жизни.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 28 октября для Скорпионов

Не стоит поддаваться соблазну закончить важный проект за несколько дней, тем более что до его завершения осталось совсем немного – повремените, и вы получите совсем другой – потрясающий – результат.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 28 октября для Стрельцов

Люди будут тянуться к вам, стремясь поделиться своими планами или переживаниями, никого не отталкивайте – выслушайте, посочувствуйте, дайте совет и получите весомый "плюсик" в карму.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 28 октября для Козерогов

Решение серьезных вопросов – подписание деловых контрактов и финансовых договоров – необходимо перенести на другой день, сегодня велика вероятность серьезной ошибки.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 28 октября для Водолеев

Определившись с планами на ближайшее время, продумайте, как вы будете их выполнять – необходимо учесть все, даже самые незначительные, детали, иначе они могут стать досадным препятствием на пути.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 28 октября для Рыб

Даже если вы получили два высших образования и обладаете не только подтверждающими этот факт дипломами, но и соответствующими знаниями, воспользуйтесь возможностью научиться чему-нибудь новому.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку