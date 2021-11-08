Платье с последнего концерта Эми Уайнхаус ушло с молотка за $243 тыс.

В общей сложности восемь сотен вещей Эми Уайнхаус продали на аукционе за $4 млн.

Платье певицы Эми Уайнхаус с ее последнего выступления ушло с молотка за 243 тысячи долларов, что в 16 раз больше оценочной стоимости.

Об этом в воскресенье, 7 ноября, сообщает AFP.

Речь идет о платье с зелено-черным бамбуковым принтом, в котором артистка выступала на концерте в Белграде в 2011 году. Через месяц, 23 июля, она скончалась от острого отравления алкоголем. Уайнхаус было 27 лет.

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Лот стал "изюминкой" коллекции из восьми сотен ее личных вещей: от бюстгальтеров и DVD до книг и макияжа, которые родители певицы Митч и Дженис выставили на продажу.

По данным аукционного дома Julien's, стоимость всей коллекции, продажа которой состоялась в американском штате Калифорния, достигли четырех миллионов долларов, вдвое превысив первоначальный прогноз. Все деньги пойдут в Фонд Эми Уайнхаус, поддерживающий уязвимых молодых людей в борьбе с зависимостью.

"Конечно, есть поклонники, музеи и коллекционеры по всему миру, которые захотят владеть некоторыми из этих предметов, заботиться о них, показывать их в музеях, сохранить ее наследие и ее память и одновременно собрать немного денег на фонд", — сказал Мартин Нолан перед началом аукциона.

Кроме того, на аукционе за 204,8 тыс. долларов продали сделанную по заказу сумочку от Moschino в форме сердца, с которой певица посетила церемонию вручения наград Brit Awards 2007.

SOLD для $243,200. A dress custom made for Amy Winehouse и борется для того, что должно быть его финал конференция в Belgrade.



Совершенно в нашем "Области от жизни и путешественника из Amy Winehouse" о том, что место в Beverly Hills и онлайн в https://t.co/dDmq5KJiYv. pic.twitter.com/xqkyVYylAV – Juliens Auctions (@JuliensAuctions) November 8, 2021

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