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Платье с последнего концерта Эми Уайнхаус ушло с молотка за $243 тыс.

Платье с последнего концерта Эми Уайнхаус ушло с молотка за $243 тыс.

В общей сложности восемь сотен вещей Эми Уайнхаус продали на аукционе за $4 млн.

Платье певицы Эми Уайнхаус с ее последнего выступления ушло с молотка за 243 тысячи долларов, что в 16 раз больше оценочной стоимости.

Об этом в воскресенье, 7 ноября, сообщает AFP.

Речь идет о платье с зелено-черным бамбуковым принтом, в котором артистка выступала на концерте в Белграде в 2011 году. Через месяц, 23 июля, она скончалась от острого отравления алкоголем. Уайнхаус было 27 лет.

Лот стал "изюминкой" коллекции из восьми сотен ее личных вещей: от бюстгальтеров и DVD до книг и макияжа, которые родители певицы Митч и Дженис выставили на продажу.

По данным аукционного дома Julien's, стоимость всей коллекции, продажа которой состоялась в американском штате Калифорния, достигли четырех миллионов долларов, вдвое превысив первоначальный прогноз. Все деньги пойдут в Фонд Эми Уайнхаус, поддерживающий уязвимых молодых людей в борьбе с зависимостью.

"Конечно, есть поклонники, музеи и коллекционеры по всему миру, которые захотят владеть некоторыми из этих предметов, заботиться о них, показывать их в музеях, сохранить ее наследие и ее память и одновременно собрать немного денег на фонд", — сказал Мартин Нолан перед началом аукциона.

Кроме того, на аукционе за 204,8 тыс. долларов продали сделанную по заказу сумочку от Moschino в форме сердца, с которой певица посетила церемонию вручения наград Brit Awards 2007.

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