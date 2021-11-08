8 ноября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

8 ноября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

По приметам, если в этот день ударил мороз, то весна будет холодной.

Какой сегодня день

В понедельник, 8 ноября, в мире отмечается Всемирный день урбанизма, День пианиста и Международный день радиологии. В Азербайджане в этот день отмечают День победы, в Казахстане – День статистики, в Канаде – Национальный день ветеранов аборигенов, в США – День штата Монтана.

Памятные даты 8 ноября

1090 — Митрополит Ефрем освятил Св. Михайловский собор в Переяславе.

1793 – Лувр открылся для публики.

1895 — Вильгельм Конрад Рентген изобрел X-лучи во время опытов с электричеством.

1923 — Гитлер предпринял неудачную попытку путча в Мюнхене.

1960 — Джон Ф. Кеннеди избран 35-м президентом США.

1988 — Джордж Герберт Уокер Буш избран 41-м президентом США.

2016 — Дональд Трамп избран 45-м президентом США, победив Хиллари Клинтон.

Церковный праздник сегодня 8 ноября

8 ноября православная церковь чтит память святого Димитрия Солунского, известного также под прозвищем Мироточец, жившего во времена императора Диоклетиана.

Согласно жизни, отцы Димитрия были тайными христианами. Они крестили сына в домовой церкви и воспитали в вере и благочестии. После смерти отца Димитрий занял его место, став проконсулом Фессалоником. В этой должности он проявил себя как открытый христианин, начал проповедовать и обратил в свою веру множество жителей города.

Известие о деятельности Димитрия досталось императору. Проповедника заключили в тюрьму, а затем казнили. Тело мученика ночью похоронили солунские христиане, а раб Димитрия по имени Лупп взял ризу своего господина, орошаемую кровью, и его кольцо. С их помощью он совершил много чудес.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя есть первый блин, он предназначен для усопших, посетящих ваш дом.

Нельзя рисовать символы, если вы не знаете их значения, особенно круги и квадраты.

Не нагружайтесь сильно физически, вы невероятно устанете и не выполните желаемые планы.

Также не берите кредиты и не давайте взаймы. Есть большая вероятность, что вас обманут.

Приметы на 8 ноября

В этот день, как и накануне, было принято совершать поминки за усопшими, особенно если эта дата выпадала на субботу. Такой же обычай существовал для субботы, предшествующей именинам святого.

Обращали внимание на приметы. Наши предки заметили, если в этот день погода будет хорошая, то и осень будет хорошая. Багряная звезда в этот день предвещала сильный ветер, а запотевшие окна – наступление холодов.

pixabay.com

Оттепель на Дмитрия — зима будет мокрой и теплой, а весна — ранней.

День на Дмитрия без снега – зимы пока не будет.

Земля на Дмитрия замерзла и дует холодный ветер – снега не будет до праздников.

Выпал снег – весь ноябрь будет холодным и морозным.

Именины 8 ноября

День ангела (именины) сегодня, 8 ноября, отмечают: Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Марк.

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