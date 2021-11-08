Чувственная Alyosha в полупрозрачном белье показала стройную фигуру

Певица томно позировала на пляже.
Украинская певица Alyosha восхитила фанов довольно откровенным фото.
На своей странице в Instagram знаменитость разместила снимок, на котором томно позировала на пляже в нижнем белье. Артистка в полупрозрачном белье показала стройную фигуру и аппетитные бедра.
В посте звезда оставила красивые строчки:
Ну, открывай уже свои голубые,
Я покажу тебе летние ночи…
Ты влюбишься непременно
В мое море зелено-светлое…
Со своей стороны, пользователи оценили фигуру кумира в комментариях: "Роскошная", "Соблазнительная и очень сексуальная, сводящая с ума своей сексапильностью, шармом и красотой", "Вы очень красивая", "Мама трех выглядит прекрасно".
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