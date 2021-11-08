Чуттєва Alyosha у напівпрозорій білизні показала струнку фігуру

Співачка млосно позувала на пляжі.

Українська співачка Alyosha захопила фанів доволі відвертим фото.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість розмістила знімок, на якому млосно позувала на пляжі у спідньому. Артистка у напівпрозорій білизні показала струнку фігуру та апетитні стегна.

Alyosha / instagram.com/alyoshasinger

У дописі зірка залишила красиві рядки:

Ну, відкривай вже свої блакитні,

Я покажу тобі ночі літні…

Ти закохаєшся неодмінно

У моє море зелено-світле…

Зі свого боку, юзери оцінили фігуру кумирки в коментарях: "Розкішна", "Спокуслива і дуже сексуальна, зводить з розуму своєю сексапільністю, шармом і красою", "Ви дуже гарна", "Мама трьох має чудовий вигляд".

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