Арахамія пояснив, чому вручили підозру ексміністру енергетики Демчишину

Підозра була вручена в рамках справи про так звану "вугільну державну зраду".

Державне бюро розслідувань заявило про вручення підозри ексміністру енергетики Володимиру Демчишину, який, за версією слідства, причетний до торгівлі вугіллям з представниками ОРДЛО.

Подробиці про справу розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24".

За його словами, підозра була вручена у межах справи про так звану "вугільну державну зраду" проти народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука.

"Наразі сьогодні ДБР разом із СБУ видали підозру колишньому міністру енергетики Демчишину, якого звинувачують у справі Медведчука по торгівлі з окупантами, коли він призначав прямо на окуповані території своїх людей. І коли СБУ на той час возило готівку цим терористам", – додав Давид Арахамія.

Зауважимо, наразі ексміністр Демчишин переховується від українського правосуддя за кордоном. Повідомлення про підозру надіслано на адреси останніх відомих місць його проживання.

Нагадаємо, у цій справі раніше повідомили підозру нинішньому нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку, який, за версією слідства, причетний до контрабанди вугілля з ОРДЛО. Його підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій. 2 листопада Печерський районний змінив запобіжний захід для нього - з домашнього арешту на особисте зобовʼязання до 31 грудня.

Нині слідчі дії тривають. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України.

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