Илона Гвоздева в нижнем белье игриво позировала у окна

Танцовщица приняла участие в рекламных съемках.
Украинский хореограф Илона Гвоздева порадовала мужскую часть своих поклонников пикантным снимком.
Танцовщица поделилась кадром, на котором изображена в цветном нижнем белье. Илона стоит у открытого окна и улыбчиво смотрит вдаль. Выяснилось, что артистка стала лицом рекламной кампании одного известного бельевого бренда.
На фото Илона демонстрирует плоский живот и стройные ножки.
Поклонники, в свою очередь, отметили, что восторженны фигурой мамы двоих детей и завалили Гвоздеву комплиментами. "Вы выглядите нереально", "какая красивая молодая мама", "фигура — отпад".
Читайте также: