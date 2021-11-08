Илона Гвоздева в нижнем белье игриво позировала у окна

Илона Гвоздева в нижнем белье игриво позировала у окна

Танцовщица приняла участие в рекламных съемках.

Украинский хореограф Илона Гвоздева порадовала мужскую часть своих поклонников пикантным снимком.

Танцовщица поделилась кадром, на котором изображена в цветном нижнем белье. Илона стоит у открытого окна и улыбчиво смотрит вдаль. Выяснилось, что артистка стала лицом рекламной кампании одного известного бельевого бренда.

instagram.com/ilonagvozdeva

На фото Илона демонстрирует плоский живот и стройные ножки.

Поклонники, в свою очередь, отметили, что восторженны фигурой мамы двоих детей и завалили Гвоздеву комплиментами. "Вы выглядите нереально", "какая красивая молодая мама", "фигура — отпад".

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