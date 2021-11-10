Помер зірка "Квантового стрибка" і "Дюни" Дін Стоквелл

Актор помер з природних причин у себе вдома.

Американський актор Дін Стоквелл, найбільше відомий за грою в "Квантовому стрибку" та "Синьому оксамиті", помер у віці 85 років.

Про це із посиланням на представника його сім'ї Джея Шварца повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що зірка помер в неділю, 7 листопада, з природних причин у себе вдома. Стоквелл, чия кар'єра у кінематографі тривала понад 70 років, декілька разів кидав акторську діяльність.

"Дін провів усе життя між славою й анонімністю, - йдеться у заяві його родини. - Через це, коли він мав роботу, він був вдячний. Він ніколи не сприймав бізнес як належне. Він був бунтарем, надзвичайно талановитим і завжди був ковтком свіжого повітря".

За роль яскравого гангстера Тоні "Тигра" Руссо у фільмі "Одружена з мафією" 1988 року Стоквелла номінували на "Оскар", а також запросили зіграти в науково-фантастичному серіалі NBC "Квантовий стрибок" (1989-1993 рр.), за участь в якому актора чотири рази номінували на премію "Еммі".

Окрім того, зірка двічі отримав нагороду за найкращу чоловічу роль на Каннському кінофестивалі: у 1959 році за екранізацію фільму "Примус" і в 1962 році за стрічку "Довгі дні подорожі в ніч". Він також відомий грою у фільмі режисера Девіда Лінча "Дюна" 1984 року.

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