Умер звезда "Квантового скачка" и "Дюны" Дин Стоквелл

Актер умер по естественным причинам у себя дома.

Американский актер Дин Стоквелл, наиболее известный по игре в "Квантовом скачке" и "Синем бархате", умер в возрасте 85 лет.

Об этом со ссылкой на представителя его семьи Джея Шварца сообщает The Associated Press.

Отмечается, что звезда скончалась в воскресенье, 7 ноября, по естественным причинам у себя дома. Стоквелл, чья карьера в кинематографе длилась более 70 лет, несколько раз бросал актерскую деятельность.

"Дин провел всю жизнь между славой и анонимностью, — говорится в заявлении его семьи. — Поэтому, когда он имел работу, он был благодарен. Он никогда не воспринимал бизнес как должное. Он был бунтарем, чрезвычайно талантливым и всегда был глотком свежего воздуха ".

За роль яркого гангстера Тони "Тигра" Руссо в фильме "Замужем за мафией" 1988 года Стоквелла номинировали на "Оскар", а также пригласили сыграть в научно-фантастическом сериале NBC "Квантовый скачок" (1989-1993 гг.), за участие в котором актера четырежды номинировали на премию "Эмми".

Кроме того, звезда дважды получил награду за лучшую мужскую роль на Каннском кинофестивале: в 1959 году за экранизацию фильма "Насилие" и в 1962 году за ленту "Долгий день уходит в ночь". Он также известен игрой в фильме режиссера Дэвида Линча "Дюна" 1984 года.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку