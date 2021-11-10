Донька Олі Полякової показала батька у кумедному відео

Чоловік зірки – людина непублічна.

Старша донька співачки Олі Полякової Марія активно розвиває свій TikTok.

І аби ще більше підвищити цікавість юзерів, запостила у соцмережу кумедне фото зі своїм батьком. Як відомо, чоловік Полякової, бізнесмен Вадим, людина непублічна. Тож його поява у TikTok Марії, та ще й у смішному ролику, стала просто сенсацією.

У відео Маша підколює батька і просить його показати, як би він попросив про прості речі, якби був сліпим. Судячи з ролику, у Вадима відмінне почуття гумору та він вміє посміятися над собою.

До речі, в одному з інтерв'ю Оля Полякова розповідала, що одним з секретів її міцного шлюбу з Вадимом є саме гумор. Артистка зізнавалася, що навіть під час дуже серйозної сварки вдалий жарт може примирити подружжя.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання