Ирина Федишин потеряла дочь: певица находится в тяжелом состоянии

Ирина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

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Украинская певица Ирина Федишин потеряла маленькую дочь, о беременности которой объявила в августе этого года.

О трагедии в семье сообщил муж исполнительницы Виталий Човнык. В Instagram-stories он рассказал, что они потеряли маленькую дочь. Сама Ирина Федишин сейчас находится в тяжелом состоянии. В подробности муж артистки не стал вникать.

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«Мы потеряли нашу маленькую дочь. Ирина жива, но переживает тяжелое состояние, мы едва не потеряли и ее», — сообщил муж артистки.

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Виталий Човнык говорит, что их семья сейчас переживает тяжелую трагедию и испытывает ужасную боль. Вместе с тем он попросил помолиться за душу дочери, а также за скорейшее восстановление самой Ирины Федишин.

Пост мужа Ирины Федишин

«Мое сердце разбито на куски, самые страшные дни в моей жизни, болит ужасно… Просим молитв за душу маленького Ангелика и за здоровье и восстановление Ирины», — написал муж артистки.

Отметим, в августе этого года Ирина Федишин объявила, что ждет третьего ребенка. В конце сентября артистка, которая уже воспитывает двух сыновей, призналась, что станет мамой дочери. К сожалению, в семье исполнительницы произошла трагедия. Артистка потеряла ребенка.

Напомним, 13 октября умер звезда «Ветеранов космических войск» Александр «Веня» Венедчук. Юмористу было всего 32 года.

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