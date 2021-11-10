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Українські банки блокують рахунки на вимогу державних і приватних виконавців: список установ

Українські банки блокують рахунки на вимогу державних і приватних виконавців: список установ

УНІАН

Причина для блокування рахунків – потрапляння до Єдиного реєстру боржників для примусового стягнення заборгованостей. 

18 українських банків блокують рахунки громадян на вимогу державних та приватних виконавців.

Про це пише платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот із посиланням на дані НБУ. 

Загалом до переліку входять: 

  • "ПРИВАТБАНК"
  • "УНІВЕРСАЛ БАНК"
  • "ОКСІ БАНК"
  • "ТАСКОМБАНК"
  • "ІНДУСТРІАЛБАНК"
  • "БАНК ВОСТОК"
  • "ПРОКРЕДИТ БАНК"
  • "ЛЬВІВ"
  • "КОНКОРД"
  • "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"
  • "КРЕДОБАНК"
  • "ОТП БАНК"
  • "ІДЕЯ БАНК"
  • "МЕТАБАНК"
  • "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"
  • "АГРОПРОСПЕРІС БАНК"
  • "УКРСИББАНК"
  • "РАДАБАНК"

Від початку процесу, коли Міністерство юстиції видало відповідний наказ 23 березня 2021-го, кількість банків збільшилась утричі. Наразі в переліку ще немає – Ощадбанку, Укргазбанку, Альфа-Банку і ПУМБ.

Основна причина для блокування рахунків – потрапляння до Єдиного реєстру боржників для примусового стягнення заборгованостей. 

"Виконавець має право накласти арешт на кошти боржника в банку. Від того, як оформлений документ про арешт коштів, залежить, чи будуть арештовані всі кошти чи їхня частина. Так, якщо виконавець вказав суму і на рахунку достатньо коштів, то буде арештована лише ця сума. Якщо ж коштів недостатньо або виконавець не вказав точну суму, що підлягає арешту, можуть бути арештовані кошти на всіх рахунках боржника", — зазначила начальниця управління НБУ із захисту прав споживачів фінансових послуг Ольга Лобайчук.

Якщо ваші банківські рахунки через борги заблоковані повністю, необхідно здійснити такі кроки:

  • Направити виконавцеві за вашим провадженням письмову вимогу щодо скасування постанови про арешт рахунку. Якщо відповіді немає - підготувати скаргу на керівництво Державної виконавчої служби, або, якщо провадження веде приватний виконавець — скаргу на Раду приватних виконавців;
  • Подати позов до місцевого адміністративного суду щодо скасування ухвали про арешт рахунку.

Своєю чергою, в НБУ пояснили, що арешт на підставі відповідного ухваленого документа може бути накладений на всі кошти, що є на всіх рахунках клієнта банку, без зазначення конкретної суми, або на суму, що конкретно визначена в цьому документі.

Якщо ж на рахунку клієнта обліковується сума коштів, більша за визначену, банк забезпечує наявність цієї суми на рахунку шляхом накладання її арешту. В такому випадку банк не обмежує клієнта у користуванні грошима понад суми, визначеної документом про арешт коштів.

Також є випадки, коли в документі про арешт коштів не зазначена конкретна сума, але зазначений конкретний номер рахунку клієнта або обумовлено, що арешт накладено на кошти, що є на всіх рахунках. В такому випадку банком буде накладено арешт на всі кошти на рахунку/рахунках боржника.

Як повідомлялося, Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує ріст економіки України на 2021 рік на рівні 3,5%. Такі самі темпи росту ВВП за даними ЄБРР очікують і в 2022 році.

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