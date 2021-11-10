Українські банки блокують рахунки на вимогу державних і приватних виконавців: список установ

Причина для блокування рахунків – потрапляння до Єдиного реєстру боржників для примусового стягнення заборгованостей.
18 українських банків блокують рахунки громадян на вимогу державних та приватних виконавців.
Про це пише платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот із посиланням на дані НБУ.
Загалом до переліку входять:
- "ПРИВАТБАНК"
- "УНІВЕРСАЛ БАНК"
- "ОКСІ БАНК"
- "ТАСКОМБАНК"
- "ІНДУСТРІАЛБАНК"
- "БАНК ВОСТОК"
- "ПРОКРЕДИТ БАНК"
- "ЛЬВІВ"
- "КОНКОРД"
- "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"
- "КРЕДОБАНК"
- "ОТП БАНК"
- "ІДЕЯ БАНК"
- "МЕТАБАНК"
- "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"
- "АГРОПРОСПЕРІС БАНК"
- "УКРСИББАНК"
- "РАДАБАНК"
Від початку процесу, коли Міністерство юстиції видало відповідний наказ 23 березня 2021-го, кількість банків збільшилась утричі. Наразі в переліку ще немає – Ощадбанку, Укргазбанку, Альфа-Банку і ПУМБ.
Основна причина для блокування рахунків – потрапляння до Єдиного реєстру боржників для примусового стягнення заборгованостей.
"Виконавець має право накласти арешт на кошти боржника в банку. Від того, як оформлений документ про арешт коштів, залежить, чи будуть арештовані всі кошти чи їхня частина. Так, якщо виконавець вказав суму і на рахунку достатньо коштів, то буде арештована лише ця сума. Якщо ж коштів недостатньо або виконавець не вказав точну суму, що підлягає арешту, можуть бути арештовані кошти на всіх рахунках боржника", — зазначила начальниця управління НБУ із захисту прав споживачів фінансових послуг Ольга Лобайчук.
Якщо ваші банківські рахунки через борги заблоковані повністю, необхідно здійснити такі кроки:
- Направити виконавцеві за вашим провадженням письмову вимогу щодо скасування постанови про арешт рахунку. Якщо відповіді немає - підготувати скаргу на керівництво Державної виконавчої служби, або, якщо провадження веде приватний виконавець — скаргу на Раду приватних виконавців;
- Подати позов до місцевого адміністративного суду щодо скасування ухвали про арешт рахунку.
Своєю чергою, в НБУ пояснили, що арешт на підставі відповідного ухваленого документа може бути накладений на всі кошти, що є на всіх рахунках клієнта банку, без зазначення конкретної суми, або на суму, що конкретно визначена в цьому документі.
Якщо ж на рахунку клієнта обліковується сума коштів, більша за визначену, банк забезпечує наявність цієї суми на рахунку шляхом накладання її арешту. В такому випадку банк не обмежує клієнта у користуванні грошима понад суми, визначеної документом про арешт коштів.
Також є випадки, коли в документі про арешт коштів не зазначена конкретна сума, але зазначений конкретний номер рахунку клієнта або обумовлено, що арешт накладено на кошти, що є на всіх рахунках. В такому випадку банком буде накладено арешт на всі кошти на рахунку/рахунках боржника.
Як повідомлялося, Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує ріст економіки України на 2021 рік на рівні 3,5%. Такі самі темпи росту ВВП за даними ЄБРР очікують і в 2022 році.