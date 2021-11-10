Українські банки блокують рахунки на вимогу державних і приватних виконавців: список установ

Причина для блокування рахунків – потрапляння до Єдиного реєстру боржників для примусового стягнення заборгованостей.

18 українських банків блокують рахунки громадян на вимогу державних та приватних виконавців.

Про це пише платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот із посиланням на дані НБУ.

Загалом до переліку входять:

"ПРИВАТБАНК"

"УНІВЕРСАЛ БАНК"

"ОКСІ БАНК"

"ТАСКОМБАНК"

"ІНДУСТРІАЛБАНК"

"БАНК ВОСТОК"

"ПРОКРЕДИТ БАНК"

"ЛЬВІВ"

"КОНКОРД"

"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

"КРЕДОБАНК"

"ОТП БАНК"

"ІДЕЯ БАНК"

"МЕТАБАНК"

"УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"

"АГРОПРОСПЕРІС БАНК"

"УКРСИББАНК"

"РАДАБАНК"

Від початку процесу, коли Міністерство юстиції видало відповідний наказ 23 березня 2021-го, кількість банків збільшилась утричі. Наразі в переліку ще немає – Ощадбанку, Укргазбанку, Альфа-Банку і ПУМБ.

Основна причина для блокування рахунків – потрапляння до Єдиного реєстру боржників для примусового стягнення заборгованостей.

"Виконавець має право накласти арешт на кошти боржника в банку. Від того, як оформлений документ про арешт коштів, залежить, чи будуть арештовані всі кошти чи їхня частина. Так, якщо виконавець вказав суму і на рахунку достатньо коштів, то буде арештована лише ця сума. Якщо ж коштів недостатньо або виконавець не вказав точну суму, що підлягає арешту, можуть бути арештовані кошти на всіх рахунках боржника", — зазначила начальниця управління НБУ із захисту прав споживачів фінансових послуг Ольга Лобайчук.

Якщо ваші банківські рахунки через борги заблоковані повністю, необхідно здійснити такі кроки:

Направити виконавцеві за вашим провадженням письмову вимогу щодо скасування постанови про арешт рахунку. Якщо відповіді немає - підготувати скаргу на керівництво Державної виконавчої служби, або, якщо провадження веде приватний виконавець — скаргу на Раду приватних виконавців;

Подати позов до місцевого адміністративного суду щодо скасування ухвали про арешт рахунку.

Своєю чергою, в НБУ пояснили, що арешт на підставі відповідного ухваленого документа може бути накладений на всі кошти, що є на всіх рахунках клієнта банку, без зазначення конкретної суми, або на суму, що конкретно визначена в цьому документі.

Якщо ж на рахунку клієнта обліковується сума коштів, більша за визначену, банк забезпечує наявність цієї суми на рахунку шляхом накладання її арешту. В такому випадку банк не обмежує клієнта у користуванні грошима понад суми, визначеної документом про арешт коштів.

Також є випадки, коли в документі про арешт коштів не зазначена конкретна сума, але зазначений конкретний номер рахунку клієнта або обумовлено, що арешт накладено на кошти, що є на всіх рахунках. В такому випадку банком буде накладено арешт на всі кошти на рахунку/рахунках боржника.

Як повідомлялося, Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує ріст економіки України на 2021 рік на рівні 3,5%. Такі самі темпи росту ВВП за даними ЄБРР очікують і в 2022 році.

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