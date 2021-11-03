"Доступна іпотека під 7%": уже 1000 українців оформили кредит на житло

У найближчі роки цифру виданих кредитів уряд хоче збільшити у кілька разів.

Уже 1000 українців оформили кредит на житло у межах президентської програми "Іпотека під 7 відсотків".

Про це йдеться 3 листопада у сюжеті ТСН.19:30.

Ювілейний договір підписали у столиці. В уряді зазначають, що програма уже добре себе зарекомендувала: усі видані кредити вчасно обслуговуються, а ринок іпотеки почав рости. Тому у найближчі роки цифру виданих кредитів хочуть збільшити у кілька разів. Для цього держава розробляє нову програму фінансового лізингу для тих, хто працює на неї. Медики, вчителі, військові чи держслужбовці зможуть придбати житло під 5% річних.

Окрім того — зміни стосуватимуться і діючої програми. Уряд спростив вимоги до віку житла. За словами чиновників, це допоможе активізувати кредитування насамперед у регіонах, де таких кредитів наразі видають менше.

"У менших містах є недостатня кількість первинного житла. Саме тому було розширено вік вторинного ринку. Тому що бажання є і клієнти є", — розповідає заступник міністра фінансів Юрій Драганчук.

Новини України: вже 1000 громадян оформили кредит на житло в рамках програми "Іпотека під 7 %"

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