Курс долара і євро на 4 листопада

Вартість долара становить 26,2 грн, а євро – 30,4 грн.
У четвер, 4 листопада, долар і євро подешевшають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.
Офіційні курси валют Нацбанку на 4 листопада:
- Долар США – 26,24 грн (мінус 5 коп.)
- Євро – 30,36 грн (мінус 13 коп.)
Курси валют у банках та обмінниках 3 листопада:
- Долар США – 26,20/26,40 грн.
- Євро – 30,30/30,60 грн.
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