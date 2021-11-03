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Курс долара і євро на 4 листопада

Курс долара і євро на 4 листопада

УНІАН

Вартість долара становить 26,2 грн, а євро – 30,4 грн.

У четвер, 4 листопада, долар і євро подешевшають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України. 

Офіційні курси валют Нацбанку на 4 листопада:

  • Долар США – 26,24 грн (мінус 5 коп.)
  • Євро – 30,36 грн (мінус 13 коп.)

Курси валют у банках та обмінниках 3 листопада:

  • Долар США – 26,20/26,40 грн.
  • Євро – 30,30/30,60 грн.

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