Негайної допомоги ізраїльських медиків потребує Арсенчик

Дитині ставлять діагноз інтрамедулярна астроцитома.

Галина Фисун благає врятувати сина Арсена, у якого на початку осені цього року виявили пухлину спинного мозку. Хоча малюк майже половину свого життя був хворобливим, але аж до такого розвитку подій родина не було готова.

«Ми з міста Полтава, я сама виховую двох прекрасних синів - Ільяса та Арсена - 2014 р.н. Це мої довгоочікувані дітки, вони мій ресурс, моя радість, моє благословення! Вони живуть як одне ціле, одне дихання, вони один без одного жити не можуть і не зможуть. Нині їм по 6 років. Але у травні 2017 року трапилось лихо - у Арсена була травма головного мозку з утворенням гематоми в потиличній частині голови, протягом 10 днів були в хірургії, де отримали дегідратаційну терапію. Протягом 2017 року у дитини діагностували перелом правої ключиці, повторна травма голови та множинні переломи ніг (гомілки)», - пригадує мама Арсенчика історію, від якої їй щодня доводиться хвилюватись і боротись за здоров’я сина.

Жінка каже, що від самого народження у Арсена була слабкість в ручках і ніжках. Але якось ситуація погіршилася значно - підняти руки вгору хлопчик не зміг.

«За наявності всього цього медпрацівники відмовляють зробити МРТ спинного мозку, переконують що це генетика, це хондродісплазія, потім м'язова дистрофія, і все можливе інше. Багато зроблено непотрібного лікування. Біль і страх, які пережила і переживає моя дитина, словами не передати. У вересні 2021 року я обійшовши всі кола пекла, змусила лікарів нашої поліклініки, видати направлення на МРТ і КТ, і в результаті величезна пухлина спинного мозку... шок, біль, страх, що дитина піде», - розповідає жінка.

Додаткові дослідження показують, що утворення настільки загрозливе, що його не можна видалити. Але мама хлопчика вирішила спробувати врятувати сина в Ізраїлі, і тамтешні медики дають шанс на операцію, під час якої все ж спробують прибрати утворення. Якщо не повністю, то частково.

«Я слізно звертаюся до вас за допомогою. У наш складний час, це дуже цінно, моя сім'я сама з цією проблемою не впорається. Я прошу вас усіх бути часткою життя мого синочка Арсена. Надію на життя дає клініка Ізраїлю, але лікування дороге - приблизно 200 тисяч доларів. Хто скільки може, будь-яка допомога буде безцінною і надією на порятунок Арсена», - запевняє мама хлопчика.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк:

5168 7451 0944 4098

4149 4390 1587 3585

ФИСУН ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА

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