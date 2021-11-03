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Курс доллара и евро на 4 ноября

Курс доллара и евро на 4 ноября

УНИАН

Стоимость доллара составляет 26,2 грн, а евро – 30,4 грн.

В четверг, 4 ноября, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 4 ноября:

  • Доллар США – 26,24 грн (минус 5 коп.)
  • Евро – 30,36 грн (минус 13 коп.)

Курсы валют в банках и обменниках 3 ноября:

  • Доллар США – 26,20/26,40 грн.
  • Евро – 30,30/30,60 грн.

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