Курс доллара и евро на 8 ноября

Курс доллара и евро на 8 ноября

Стоимость доллара составляет 26,1 грн., а евро – 30,1 грн.

В понедельник, 8 ноября, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 8 ноября:

Доллар США – 26,10 грн (минус 9 коп.)

Евро – 30,09 грн (минус 19 коп.)

Курсы валют в банках и обменниках 5 ноября:

Доллар США – 26,10/26,30 грн.

Евро – 30,05/30,40 грн.

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