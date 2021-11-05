Курс доллара и евро на 8 ноября

Стоимость доллара составляет 26,1 грн., а евро – 30,1 грн.
В понедельник, 8 ноября, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 8 ноября:
- Доллар США – 26,10 грн (минус 9 коп.)
- Евро – 30,09 грн (минус 19 коп.)
Курсы валют в банках и обменниках 5 ноября:
- Доллар США – 26,10/26,30 грн.
- Евро – 30,05/30,40 грн.
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