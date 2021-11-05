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Курс долара і євро на 8 листопада

Курс долара і євро на 8 листопада

УНІАН

Вартість долара становить 26,1 грн, а євро – 30,1 грн.

У понеділок, 8 листопада, долар і євро подешевшають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України. 

Офіційні курси валют Нацбанку на 8 листопада:

  • Долар США – 26,10 грн (мінус 9 коп.)
  • Євро – 30,09 грн (мінус 19 коп.)

Курси валют у банках та обмінниках 5 листопада:

  • Долар США – 26,10/26,30 грн.
  • Євро – 30,05/30,40 грн.

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