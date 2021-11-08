Гороскоп на 8 ноября для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 8 ноября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро успокаивают человеческие души в критические моменты.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 8 ноября 2021 г. рассказывает, что Близнецам следует стать более уверенными в себе, а Козорогам – работать над чувствами.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 8 ноября 2021 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Император"

Сконцентрируйтесь. В отношениях пора расти. На работе следует проявить профессионализм.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Двойка пентаклей"

Добавьте лёгкости. В любви двигайтесь навстречу друг другу. На работе добавьте энтузиазм.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Вам нужно стать увереннее в себе. На работе попытайтесь прорываться вперед. А в отношениях летайте, как бабочка.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Семерка жезлов"

Развивайте внутри себя огонь. Именно он должен вдохновлять вас на новые свершения. В рабочих вызовах защищайте свои позиции.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Десятка кубков"

Наслаждайтесь успехом. В отношениях двигайтесь навстречу счастью. На работе ситуация – просто отличная.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Девятка мечей"

Не позволяйте страхам и кошмарам пленить вас. В отношениях прислушивайтесь к интуиции. А на работе не стоит комплексовать.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Король жезлов"

Освойте себя. В отношениях нужно стать увереннее в себе. На работе не забывайте заявлять о себе.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Дурак"

Решитесь сделать первый шаг. В отношения иногда добавляйте немного наивности. А на работе начните новый проект.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Туз пентаклей"

Почувствуйте свою силу. В отношениях раскройте свое сердце. А на работе – потенциал.

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Двойка кубков"

Работайте над чувствами. В отношениях не забывайте о дружбе. На работе не оскорбляйте других.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Месяц"

Не обманывайте себя. В любви поработайте над комплексами из прошлого. На работе остерегайтесь врагов.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Умеренность"

Ищите баланс, а найдя его, не теряйте. В отношениях уравновесьте ваши стремления. На работе защищайте внутреннее пламя.

Напомним, что ранее мы рассказывали об эзотерических лайфхаках ноября.

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