День ангела 8 ноября: кого поздравить с именинами в этот день

День ангела 8 ноября: кого поздравить с именинами в этот день

В этот день празднуют только мужские именины.

День ангела – это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 8 ноября празднуют: Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Марк.

Мужские именины

Антон

Имя в переводе с древнеримского означает "вступающий в бой". Антон очень серьезно относится к дружбе. Он продолжает общаться с друзьями детства и во взрослом возрасте. В учебе Антон не хватает звезд, но при желании легко справляется с любой образовательной программой. В работе Антон – однолюб. Привыкнув к одному рабочему месту, он не будет даже пытаться найти что-то другое. В юности Антон склонен к быстрым и горячим отношениям, однако в семье он постоянен и надежен.

Афанасий

Имя Афанасий имеет греческое происхождение и переводится как "бессмертный". Взрослый Афанасий – это добрый и отзывчивый мужчина. Он умеет по-настоящему дружить, а его близкие ценят его заботу и внимание. Еще можно заметить, что Афанасий – сторонник "золотой середины" во всем. Он умеет отдыхать, но не забывает и работать. В работе Афанасия отличает надежность и аккуратность. Он ценит свой коллектив и достаточно покладист в отношениях с коллегами.

Василий

Имя Василий имеет греческое происхождение и в переводе означает "царский". Василий не любит торопить события и поспешные принятия решений. Обычно он негласный лидер компании, поскольку все равно самое главное слово за ним. Чаще работа Василия связана с техникой и электронным оборудованием, но может успешно работать и в других отраслях. Нередко сам коллектив выдвигает Василия в руководители.

Дмитрий

Древние греки считали, что имя Дмитрий означает "посвящённый богине Деметре". Дмитрий – настойчивый, изобретательный и с оригинальным складом ума мужчина. Его настойчивость легко передается окружающим. Дмитрий – надежный и хороший друг. Аналитический ум и смекалка Дмитрия помогают ему быстро продвигаться по службе.

Марк

Есть несколько теорий происхождения имени Марк. Если считать, что оно происходит от латинского слова Marcus, то в переводе означает "молоток". Молоток символизирует силу и стойкость. К тому же молот в Риме один из видов оружия, используемых в гладиаторских боях. Вторая теория – это происхождение имени Марк от имени римского бога войны Марса. Значение имени Марк в этом случае не имеет точного простого изложения, а представляет собой перенос эпитетов Марса на Марка. Это сила, мужество и воинственность в одном лице. Марку свойственны такие черты характера как эгоизм и самолюбие. При этом его мужество, сильная воля и прагматизм обретают полезные жизненные применения.

Женские именины

Поскольку женские имена сегодня в православном календаре отсутствуют, чтобы назвать рожденную в этот день девочку соблюдая традиции, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.

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