Гороскоп на 4 ноября для всех знаков зодиака по картам Таро.

Карты Таро дают понимание, что делать дальше.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 4 ноября 2021 года рассказывает, что Львам не стоит закапывать свой талант в землю, а Близнецам следует лучше работать.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 4 ноября 2021 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Император"
Надо стать сильными. В отношениях продемонстрируйте надежность, а на работе профессионализм.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Двигайтесь вперед изо всех сил. В отношениях добавьте драйву. А на работе – смело продвигайтесь вперед.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Шестерка пентаклей"
Работайте и получите результат. На работе правильно расставляйте приоритеты. В отношениях ждите приятных сюрпризов.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Верховная жрица"
Прислушайтесь к интуиции. На работе слушайте голос сердца, а в отношениях не забывайте об инстинктах.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Семерка пентаклей"
Не закапывайте свой талант в землю. На работе требуется больше отдачи. В отношениях нужно задуматься о будущем.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Семерка жезлов"
Нужно защищать свое. На работе найдите единомышленников. А в отношениях – впереди немало вызовов.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Императрица"
Ожидайте плодов собственных действий. На работе в скором времени появятся плоды вашего проекта. В отношениях пора выходить на новый уровень.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Король жезлов"
Нужно проявить свою мощь. В отношениях проявите зрелость. А на работе – эффективность.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Рыцарь кубков"
Работайте над чувствами. В отношениях надейтесь на лучшее. На работе нужно прислушиваться к внутреннему голосу.
КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Четверка пентаклей"
Следует уметь оценивать свои доходы и расходы. На работе необходимо выбрать одно направление. В отношениях не делайте больно второй половинке.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Звезда"
Прислушайтесь к сердцу. На работе действуйте активно. В отношениях не разрывайтесь, поймите, что вы хотите.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Девятка мечей"
Будет тяжело. В отношениях будут новые испытания. На работе двигайтесь вперед, не торопясь.
Напомним, что ранее мы писали об эзотерических лайфхаках ноября.
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