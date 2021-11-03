День ангела 4 ноября: кого поздравить с именинами в этот день

День ангела 4 ноября: кого поздравить с именинами в этот день

В этот день именины празднуют носители 14 имен.

День ангела – это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 4 ноября празднуют: Александр, Анна, Василий, Владимир, Герман, Григорий, Денис, Елизавета, Иван, Ираклий, Константин, Максим, Николай, Федор.

Мужские именины

Александр

Александр – это имя древнегреческого происхождения, что в переводе означает "защищающий людей". В детстве Александру свойственны активность, мечтательность и настойчивость. Он любит производить хорошее впечатление, может быть хорошим другом, впрочем, круг его друзей крайне ограничен. В работе Александр наибольшего успеха может добиться в предпринимательской деятельности. Именно отсутствие внешнего контроля позволяет ему проявить все свои таланты.

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Василий

Имя Василий имеет греческое происхождение и в переводе означает "царский". Василий не любит торопить события и поспешные принятия решений. Обычно он негласный лидер компании, поскольку все равно самое главное слово за ним. Чаще работа Василия связана с техникой и электронным оборудованием, но может успешно работать и в других отраслях. Нередко сам коллектив выдвигает Василия в руководители.

Владимир

Значение имени Владимира образуется из двух корней слов старогерманского языка. Значение имени Владимир – "большая сила" или "великая власть". На работе Владимир – трудоголик. Любит доводить дело до конца и очень нервно реагирует, если его отвлекают по пустякам. Добросовестный, но не любящий спешки. По-настоящему в близкий круг людей Володе попасть очень сложно. В семье Владимир – оплот покоя. Не любит резких движений в жизни и тот же принцип переносит в семью.

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Герман

Имя Герман имеет латинское происхождение и в переводе означает "близкий" и "родной". Если считать, что это имя имеет древнегерманское происхождение, тогда оно переводится как "воинственный" или просто "воин". Герман – смелый, волевой и целеустремленный мужчина. Он притягивает к себе людей и обладает лидерскими способностями. Герман отлично понимает психологию людей и успешно этим пользуется. Он часто становится руководителем достаточно высокого ранга.

Григорий

Имя происходит от древнегреческого слова, что означает "неспящий". Григорий обладает повышенной душевной чувствительностью, он легко уязвим. Пытается всегда быть приятным в любом обществе. Уделяет большое внимание одежде и внешнему виду. Он приятен в общении и может освоить любую профессию.

Денис

Имя Денис – это одна из форм имени Дионисий, с древнегреческого переводится как "посвящённый Дионису". Денис – веселый и общительный мужчина. Он склонен к аналитической работе, совсем не исключающей прекрасное воображение. Он может легко работать как в театре, так и в банковском аналитике. Он может быть ярким и экспрессивным, но только в обычной компании. У компании с ним вам редко будет скучно, он умеет приятно проводить время.

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Иван

Имя Иоанн (Иоанн) означает "возлюбленный Богом", "милость Божия", "подарок Божий". Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван – неторопливый и к спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. Из таких ребят выходят отличные инженеры и технологи. В семейных отношениях Иван – это образцовый мужчина и отличный отец.

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Ираклий

Ираклий – это православная форма древнегреческого имени Геракл. В переводе означает "слава Геры", богини любви. Ираклий может многого добиться в карьере благодаря своей энергичности. Он способен свернуть горы, чтобы добиться своей цели. Но что касается семейной жизни, то сила и напористость Ираклия могут ему повредить. Из-за своего упрямства и неуступчивости он часто конфликтует с любимой, о чем позже сожалеет, к тому же он не любит извиняться, поэтому не все могут с ним ужиться.

Константин

Константин – это имя латинского происхождения и в переводе означает "устойчивый" или "постоянный". Во взрослом возрасте Константин становится смелее и решительнее, он спокойно выслушивает советы и всегда оставляет решение за собой. Работа – это одна из важнейших сфер его жизни. Он легко добивается успеха в бизнесе или двигаясь по карьерной лестнице. У Константина прекрасная деловая интуиция, хотя в других сферах жизни она не проявляется.

Максим

Происхождение этого имени имеет римские корни, а произошло от родового имени Maximus. Историки утверждают, что имя Максим означает "большой". Максим – это уверенный мужчина, он стремится достичь значительного места в обществе и материального благополучия. Он коммуникабельный и умеет преподнести себя. В работе Максим не рвется к особым высотам, но и за маленькую зарплату работать не будет. Часто его работа связана с успехами в точных науках.

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Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, переводящегося как "победитель народов". Николай – уравновешенный, трудолюбивый и трудоспособный мужчина. Он способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общителен. Николай легко увлекается женщинами. В любви страстный, но ревнивый.

Федор

Федор – происходит от греческого имени Теодорос и означает "дар Божий". Федор – серьезный человек. В работе ко всему подходит ответственно, он умеет находить необычные и эффективные решения многих сложных задач. Нередко выбирает профессию в технической отрасли, хотя может добиться успеха и в творческих направлениях, например, в писательстве или журналистике. Федор очень заботлив к своей семье. Обычно он отличный хозяин, умеющий делать в доме почти все.

Женские именины

Анна

Имя Анна пришло к нам из Греции, а туда из еще более древней иудеи. На иврите имя Анна означает "добрая воля" или "расположение". Анна слишком хороша, что в современном мире может мешать в жизни. Она трудолюбива и ответственна, любит беспокоиться о родных и близких.

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Елизавета

Считается, что имя Елизавета имеет древнееврейское происхождение и переводится как "Бог мой – клятва", "почитает Бога". У Елизаветы сложный характер. Она добра и капризна, весела и напряжена. У нее отличное чувство юмора, которое ее выручает по жизни. Она простодушна и обладает особой чувствительностью, что делает ее достаточно уязвимой. Елизавета общительна и находит себя в профессиях, связанных с общением. У нее прекрасная интуиция, поэтому выбирает самые оптимальные решения, которые сама не сможет объяснить.

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