Бывших руководителей ФИФА и УЕФА Блаттера и Платини обвинили в мошенничестве

Бывших руководителей ФИФА и УЕФА Блаттера и Платини обвинили в мошенничестве

В ближайшее время состоится суд по делу.

Двоих бывших футбольных боссов – экс-руководителей ФИФА и УЕФА Зеппа Блаттера и Мишеля Платини – официально обвинили в мошенничестве.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 3 ноября.

Речь идет о двух миллионах швейцарских франков, которые Блаттер выплатил Платини в качестве прибавки к зарплате десять лет назад. По мнению швейцарских прокуратур, эта выплата незаконна, ведь была оформлена "задним числом" и скорее похожа на благодарность Платини за поддержку Блаттера на выборах президента ФИФА.

Суд по этому делу состоится в ближайшие месяцы. Кстати, он угрожает подозреваемым реальными тюремными сроками.

Новости мира: экс-глав ФИФА и УЕФА официально обвинили в мошенничестве

Следует отметить, что скандал вокруг спортивных топ-чиновников разгорелся в 2015 году. К тому времени Блаттер уже 17 лет руководил ФИФА, а Платини готовился стать его преемником.

Как сообщалось, руководство Украинской ассоциации футбола (УАФ) может быть причастно к присвоению более 7 миллионов долларов, выделенных УЕФА и ФИФА для строительства под Киевом футбольной базы для сборной Украины по футболу.

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