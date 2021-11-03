Коронавирус в Киеве: под Радой протестуют антивакцинаторы (видео)

Коронавирус в Киеве: под Радой протестуют антивакцинаторы (видео)

Среди основных требований это не препятствовать работе людей без вакцинации, отменить дистанционное образование, не заставлять людей вакцинироваться.

В Киеве с утра 3 ноября протестуют антивакцинаторы.

Площадь Конституции перед Радой заполнена протестующими. Им не помешал даже дождь.

Об этом говорится в сюжете " ТСН. Ранок" за 3 ноября.

Митингующие называют себя движением за права человека. Уверяют, что приехали со всей Украины.

Говорят, что среди основных требований — не препятствовать работе людей без вакцинации, отменить дистанционное образование, не заставлять людей вакцинироваться и отменить карантинные ограничения.

Пока все спокойно.

Говорят, что полиция останавливала автобусы с людьми. Но где именно, неизвестно. Сложно было доехать, поскольку межобластное сообщение действует только при наличии сертификата или свежего теста.

Люди продолжают подходить от станции метро "Арсенальная" и стадиона "Динамо".

Напомним, что в Киеве за сутки коронавирусом заболели более 2 тысяч человек, умерли почти 70 человек. Таких цифр еще не было – это печальный антирекорд.

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