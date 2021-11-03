Коронавирус в Киеве: под Радой протестуют антивакцинаторы (видео)

Среди основных требований это не препятствовать работе людей без вакцинации, отменить дистанционное образование, не заставлять людей вакцинироваться.
В Киеве с утра 3 ноября протестуют антивакцинаторы.
Площадь Конституции перед Радой заполнена протестующими. Им не помешал даже дождь.
Об этом говорится в сюжете " ТСН. Ранок" за 3 ноября.
Митингующие называют себя движением за права человека. Уверяют, что приехали со всей Украины.
Говорят, что среди основных требований — не препятствовать работе людей без вакцинации, отменить дистанционное образование, не заставлять людей вакцинироваться и отменить карантинные ограничения.
Пока все спокойно.
Говорят, что полиция останавливала автобусы с людьми. Но где именно, неизвестно. Сложно было доехать, поскольку межобластное сообщение действует только при наличии сертификата или свежего теста.
Люди продолжают подходить от станции метро "Арсенальная" и стадиона "Динамо".
Напомним, что в Киеве за сутки коронавирусом заболели более 2 тысяч человек, умерли почти 70 человек. Таких цифр еще не было – это печальный антирекорд.