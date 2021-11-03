Коронавірус у Києві: під Радою протестують антивакцинатори (відео)

Коронавірус у Києві: під Радою протестують антивакцинатори (відео)

Серед основних вимог - це не перешкоджати роботі людей без вакцинації, скасувати дистанційну освіту, не примушувати людей вакцинуватися.

У Києві від ранку 3 листопада протестують антивакцинатори.

Площа Конституції перед Радою вщент заповнена протестувальниками. Їм не став на заваді дощ.

Про це йдеться у сюжеті "ТСН. Ранок" за 3 листопада.

Мітингарі називають себе рухом за права людини. Запевняють, що приїхали з усієї України.

Кажуть, що серед основних вимог - це не перешкоджати роботі людей без вакцинації, скасувати дистанційну освіту, не примушувати людей вакцинуватися та скасувати карантинні обмеження.

Поки що усе спокійно.

Кажуть, що поліція зупиняла автобуси з людьми. Але де саме, не відомо. Складно було доїхати, бо міжобласне сполучення діє лише за наявності сертифікату чи свіжого тесту.

Люди продовжують підходити від станції метро "Арсенальна" та від стадіону "Динамо".

Нагадаємо, що у Києві за добу на коронавірус захворіли понад 2 тисячі людей, померли майже 70. Таких цифр ще не було - це сумний антирекорд.

Новини Києва: під Верховною Радою протестують "антиваксери"

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