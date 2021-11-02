Реал Мадрид - Шахтар: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Реал Мадрид - Шахтар: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

"Гірники" спробують взяти реванш за принизливу поразку в Києві.

У середу, 3 листопада, донецький "Шахтар" у рамках 4-го туру групової стадії Ліги чемпіонів на виїзді зустрінеться з мадридським "Реалом".

Поєдинок відбудеться на "Сантьяго Бернабеу" у столиці Іспанії. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Де дивитися матч Реал - Шахтар

На території України поєдинок у прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри з усіма голами і найкращими моментами матчу.

Прогнози букмекерів на матч Реал - Шахтар

Так, фаворитом цього протистояння передбачувано є колектив Карло Анчелотті. На перемогу "вершкових" коефіцієнт становить 1,24. Нічия - 7,10. Перемога українського клубу, своєю чергою, оцінюється в 14.

Дивіться також: Груповий етап Ліги чемпіонів: усі матчі та турнірні таблиці

У протистоянні між цими колективами в рамках першого кола іспанці розбили "Шахтар" в Києві з рахунком 5:0 ;

; У іншому матчі групи молдавський "Шериф" прийматиме міланський "Інтер";

Після трьох турів очолює квартет "Шериф", який має шість очок. Стільки ж балів в активі "Реала", але він поступається команді Юрія Вернидуба через особисті зустрічі. "Інтер" із чотирма балами - третій. Замикає групу з одним пунктом "Шахтар".

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання