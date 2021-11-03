Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 3 листопада

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 3 листопада

За останню добу кількість хворих зросла майже на 24 тисячі.

В Україні станом на ранок 3 листопада зафіксовано 23 393 нові випадки коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 720 людей, 11 937 пацієнтів одужало.

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Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 5 935 осіб, а 310 439 людей вакциновано проти COVID-19. 93,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 979 086 осіб;

одужало – 2 466 674 особи;

летальних випадків – 69 447;

проведено ПЛР-тестувань – 14 586 038.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 682 752 людини, з них отримали одну дозу – 10 682 750 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 596 587 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 18 279 337 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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