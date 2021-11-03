Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 3 ноября

За последние сутки количество заболевших выросло почти на 24 тысячи.
В Украине по состоянию на утро 3 ноября зафиксировано 23 393 новых случая коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 720 человек, 11 937 пациентов поправилось.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки было госпитализировано 5 935 человек, а 310 439 человек вакцинировано против COVID-19. 93,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 2 979 086 человек;
- поправилось – 2 466 674 человека;
- летальных исходов – 69 447;
- проведено ПЦР-тестов – 14 586 038.
С начала вакцинальной кампании привито 10 682 752 человека, из них получили одну дозу – 10 682 750 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 596 587 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 18 279 337 прививок.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.