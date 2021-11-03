Оксане нужно немедленное лечение, но на него совсем нет денег

Откладывать лечение нельзя ни на день, но сбор средств среди знакомых не дает нужных сумм.

Оксана в тяжелом состоянии из-за ряда постигших ее заболеваний. Женщина тяжело воспринимала свою болезнь почек, из-за которой три раза в неделю ездила в областной центр на гемодиализ, а это более 160 км. Но оказалось, что впереди у нее еще труднее испытание, с которым ей не справиться без помощи неравнодушных людей.

«Однажды Оксане становится плохо, у нее начало падать давление, и она стала слабой. Оказалось открывшееся внутрибрюшное кровотечение, хотя, где именно, у нее врачи не нашли, поэтому ей переливали кровь, чтобы хоть немного поднять гемоглобин, так как он на очень критическом уровне — 39, а также были капельницы для лечения язвы желудка. Начала сильно усиливаться боль в суставах, особенно в спине. Об этих жалобах сообщали врачи, но они на это не обращали внимание, говорили, что это от высокого фосфора. Когда Оксане было не в силах терпеть, она решила сама для себя пройти КТ. Результат – рак, проявивший себя в костях (meta в скелет)» — рассказывает кума Оксаны.

Друзья-женщины поняли ее тяжелое положение и принялись помогать, ведь Оксана одна с двумя маленькими детьми, средств нет даже для начала лечения. К тому же ее состояние ухудшается.

«Состояние тяжелое, сидеть может лишь несколько минут, потому что сразу начинается адская боль в спине, она либо лежит, либо ходит. Просто стоять ей тоже тяжело. Три раза в неделю ездит на гемодиализ, так как у нее не работают почки. Сейчас нужно пройти безотлагательно два месяца лечения, затем нужно снова пройти обследование, врачи считают, что есть неплохие шансы на выздоровление, но лечение нужно начинать немедленно, болезнь прогрессирует, и в любом случае не нужно оттягивать», — добавляет подруга.

Откладывать лечение нельзя ни на день, но сбор средств среди знакомых не дает нужных средств, их мало, поэтому друзья Оксаны решили обратиться к отзывчивым людям, которые откликнутся на историю молодой женщины и смогут помочь финансово.

«Люди добрые, помогите, потому что дети останутся совсем сами, ей всего 36 лет. Она держится изо всех сил, но постоянная боль не дает ей покоя. Дети не знают о маминой болезни. Лечение нужно начинать немедленно, но средств нет для него. Помогите этой женщине и тем деткам побыть возле мамы. На все лечение нужно более 100 тыс.грн. Я вас очень прошу, не оставляйте эту женщину без помощи, для кого-то 10, 20 грн – это не средства, а для нее это шанс на жизнь», – просит кума Оксаны.

ПриватБанк

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ЮРЧЕНКО ОКСАНА НИКОЛАЕВНА

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