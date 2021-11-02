Курс доллара и евро на 3 ноября

Стоимость доллара составляет 26,3 грн, а евро – 30,5 грн.
В среду, 3 ноября, доллар останется стабильным, а евро подорожает. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 3 ноября:
- Доллар США – 26,29 грн (без изменений)
- Евро – 30,49 грн (плюс 6 коп.)
Курсы валют в банках и обменниках 2 ноября:
- Доллар США – 26,25/26,40 грн.
- Евро – 30,30/30,60 грн.
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