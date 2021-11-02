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Курс доллара и евро на 3 ноября

Курс доллара и евро на 3 ноября

УНИАН

Стоимость доллара составляет 26,3 грн, а евро – 30,5 грн.

В среду, 3 ноября, доллар останется стабильным, а евро подорожает. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 3 ноября:

  • Доллар США – 26,29 грн (без изменений)
  • Евро – 30,49 грн (плюс 6 коп.)

Курсы валют в банках и обменниках 2 ноября:

  • Доллар США – 26,25/26,40 грн.
  • Евро – 30,30/30,60 грн.

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