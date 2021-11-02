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Курс долара і євро на 3 листопада

Курс долара і євро на 3 листопада

УНІАН

Вартість долара становить 26,3 грн, а євро – 30,5 грн.

У середу, 3 листопада, долар залишиться стабільним, а євро здорожчає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України. 

Офіційні курси валют Нацбанку на 3 листопада:

  • Долар США – 26,29 грн (без змін)
  • Євро – 30,49 грн (плюс 6 коп.)

Курси валют у банках та обмінниках 2 листопада:

  • Долар США – 26,25/26,40 грн.
  • Євро – 30,30/30,60 грн.

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