Курс долара і євро на 3 листопада

Вартість долара становить 26,3 грн, а євро – 30,5 грн.
У середу, 3 листопада, долар залишиться стабільним, а євро здорожчає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.
Офіційні курси валют Нацбанку на 3 листопада:
- Долар США – 26,29 грн (без змін)
- Євро – 30,49 грн (плюс 6 коп.)
Курси валют у банках та обмінниках 2 листопада:
- Долар США – 26,25/26,40 грн.
- Євро – 30,30/30,60 грн.
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