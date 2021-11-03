Прогноз погоди на 3 листопада: більшість території країни заполонять дощі

Синоптики прогнозують хмарність з проясненнями.

У середу, 3 листопада, в Україні місцями дощитиме.

Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Синоптики прогнозують хмарність з проясненнями. Вдень на Лівобережжі дощ. В Карпатах - з мокрим снігом. Вночі та вранці у південних областях буде туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

В Україні температура повітря вдень становитиме +8-143 градусів. На заході повітря прогріється до +12 градусів. У південних та східних областях стовпчики термометрів піднімуться до 13-18 градусів вище нуля. У північних та центральних регіонах - 6-11 градусів тепла. В Карпатах вночі близько нуля, а вдень - 2-7 градусів тепла.

Укргідрометцентр

У Києві 3 листопада буде мінлива хмарність. Вранці дощитиме. Швидкість південного-східного вітру 5-10 м/с. Стовпчики термометрів покажуть 10-12 градусів тепла.

Як повідомлялося, погода в Україні у листопаді 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура передбачається на рівні 1-7° тепла, що близько до кліматичної норми. У межах норми буде у жовтні і місячна кількість опадів: 31-61 мм, в гірських районах 64-96 мм.

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