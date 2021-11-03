Депутатов не будут пускать в Раду без COVID-документов

Депутатов не будут пускать в Раду без COVID-документов

Депутаты приняли постановление.

По тем же правилам, что и в цирк или кинотеатр: от 15 ноября можно будет попасть и в помещения парламента.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 3 ноября.

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Депутаты приняли постановление, регламентирующее работу в "красной" зоне. За это проголосовали 279 депутатов. Таким образом, работники аппарата, журналисты и народные депутаты смогут зайти в здания Верховной Рады только при наличии одного из документов: сертификата о вакцинации от COVID-19 хотя бы одной дозой, свежего отрицательного ПЦР или антиген теста, или справки о выздоровлении от коронавируса.

Также нардепы в первом чтении поддержали законопроект, усиливающий уголовную ответственность за подделку документов о прививках. Больше всего могут поплатиться производители подделок — штраф 170 тысяч гривен или три года за решеткой.

Новости Украины: с 15 ноября в стены парламента будут пускать по COVID-сертификатам

Как сообщалось, об открытии пунктов COVID-вакцинации в Раде ходатайствовал руководитель комитета парламента по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий. В частности, он возмущался тем, что 80% сотрудников Рады не носят маски, а многие депутаты, работники аппарата, секретариата и комитеты парламента не вакцинированы от коронавируса.

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