Депутатів не будуть пускати до Ради без COVID-документів

Депутати ухвалили постанову.
За тими сами правилами, що й до цирку або кінотеатру: від 15 листопада можна буде потрапити і до приміщень парламенту.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 3 листопада.
Депутати ухвалили постанову, яка регламентує роботу в "червоній" зоні. За це проголосували 279 депутатів. Таким чином, працівники апарату, журналісти та народні депутати зможуть зайти до будівель Верховної Ради лише за наявності одного з документів: сертифіката про вакцинацію від COVID-19 бодай однією дозою, свіжого негативного ПЛР чи антиген тесту, або -довідки про одужання від коронавірусу.
Також нардепи у першому читанні підтримали законопроєкт, який посилює кримінальну відповідальність за підробку документів про щеплення. Найбільше можуть поплатитися виробники підробок - штраф 170 тисяч гривень або три роки за ґратами.
Як повідомлялося, про відкриття пунктів COVID-вакцинації у Раді клопотав керівник комітету парламенту з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький. Зокрема, він обурювався тим, що 80% співробітників Ради не носять маски, а багато депутатів, працівників апарату, секретаріату та комітетів парламенту не вакциновані від коронавірусу.
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