Зароботчане активно переводят деньги в Украину: сколько поступило

Официально перечислили почти 6 млрд.

Более десяти миллиардов долларов перевели работники в Украину с начала года.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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По данным Национального банка, это на 19% больше, чем в прошлом. При этом официальных переводов было почти шесть миллиардов. Неофициальных — более четырех миллиардов.

В НБУ отметили, что увеличение денежных переводов из-за границы связано с ослаблением карантинных ограничений в мире и восстановлением экономики в странах, где больше всего работают украинцы.

Как сообщалось, "ПриватБанк" ввел новые ограничения на денежные переводы. Теперь отправлять или получать на карту можно не более 100 переводов в месяц. Эти меры вводятся в рамках борьбы с отмыванием средств и в связи с требованиями денежного мониторинга. Отмечается, что для большинства клиентов банка ничего не изменится, ведь 99,7% пользователей отправляют или получают не больше 100 переводов в месяц.

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