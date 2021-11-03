Зароботчане активно переводят деньги в Украину: сколько поступило

Официально перечислили почти 6 млрд.
Более десяти миллиардов долларов перевели работники в Украину с начала года.
Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.
По данным Национального банка, это на 19% больше, чем в прошлом. При этом официальных переводов было почти шесть миллиардов. Неофициальных — более четырех миллиардов.
В НБУ отметили, что увеличение денежных переводов из-за границы связано с ослаблением карантинных ограничений в мире и восстановлением экономики в странах, где больше всего работают украинцы.
Как сообщалось, "ПриватБанк" ввел новые ограничения на денежные переводы. Теперь отправлять или получать на карту можно не более 100 переводов в месяц. Эти меры вводятся в рамках борьбы с отмыванием средств и в связи с требованиями денежного мониторинга. Отмечается, что для большинства клиентов банка ничего не изменится, ведь 99,7% пользователей отправляют или получают не больше 100 переводов в месяц.
Читайте также:
- Стало известно, сколько украинских работодателей планируют повысить работникам зарплату
- Пенсионный фонд начал финансирование выплат украинцам за месяц: как идет процесс
- Бюджет-2022: чего ожидать от новой сметы и кому придется затянуть пояса