В Украине увеличили сумму, которую можно переводить без идентификации

В Украине увеличили сумму, которую можно переводить без идентификации

В пояснительной записке сказано, что закон приняли, потому что украинцам было неудобно переводить сумму до 4999 гривен.

Украинцам позволили переводить анонимно до 5000 гривен. Соответствующий законопроект за основу и в целом приняла Верховная Рада.

За это решение проголосовали 315 народных депутатов на заседании ВРУ в четверг, 9 сентября.

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Речь идет о законопроекте 5559 "О внесении изменений в статью 14 Закона Украины" О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Им предусмотрено, что требования финансового мониторинга не распространяются на перевод средств наличными Украины в сумме, не превышающей 5000 гривен. Ранее такому контролю не подлежали суммы до 4999 гривен включительно.

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Если же сумма была больше, то операция подлежала финансовому мониторингу, что приводило к неудобствам для пользователей платежными терминалами, потому что они не имели точной суммы и, соответственно, людям надо было идентифицировать себя для банка.

А банкам соответственно нужно было предусматривать новые сервисы программного обслуживания для перевода сдачи в размере 1 гривны с целью соблюдения установленных требований финансового мониторинга.

"Принятие и реализация проекта Закона позволит усовершенствовать правовое регулирование финансового мониторинга в части неприменение мер финансового мониторинга к переводу средств наличными в пределах Украины в сумме, не превышающей 5000 гривен и создаст комфортные условия как для отправителей соответствующих наличных переводов так и банковских и финансовых учреждений, которые технологически обеспечивают", — говорится в пояснительной записке.

Принятый закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Ранее в НБУ пояснили, что украинцы могут переводить, например, родственникам по 10 000 гривен и больше, но при этом не бояться попасть под банковский мониторинг. Как это сделать, читайте здесь.

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