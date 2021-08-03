Украинцы массово сдают валюту: в НБУ объяснили причины

Украинцы активно покупают и продают иностранную валюту.

Украинцы в течение июля продали банкам наличной и безналичной валюты на $2447,2 млн. Зато купили на $2106,6 млн.

Об этом сообщили в Нацбанке.

Согласно данным, чистая продажа валюты, который был в июне $427,7 млн, сократился до $340,6 в июле. Всего с начала 2021 года граждане Украины продали валюты на $14 148,4 и приобрели ее на $12 118,3. Чистая продажа составила $2030,0 млн.

Национальный банк Украины

В свою очередь, глава Совета НБУ Богдан Данилишин объясняет в своем Facebook, что на межбанковском валютном рынке спрос на иностранную валюту со стороны клиентов банков преобладал предложение, однако ситуация на рынке оставалась сбалансированной учитывая активные операции банков с собственной валютной позицией.

"Покупка Национальным банком иностранной валюты в дни, когда наблюдалось преобладание предложения над спросом, позволило увеличить международные резервы НБУ до +28,5 млрд. долларов США. С учетом доразмещения Министерством финансов ОВГЗ объем международных резервов НБУ превысит 29 млрд. долларов США", — написал он.

По его словам, чистая продажа иностранной валюты населением (в наличной и безналичной форме) с начала года превысила 2 млрд. долларов США и стала весомым фактором сбалансирования спроса и предложения иностранной валюты на рынке.

Как сообщалось, во вторник, 3 августа, доллар и евро подорожали.

Напомним, в Украине обменивать валюту стало сложнее, поскольку несоблюдение хотя бы одного из новых правил является основанием для отказа кассира клиенту в валютной операции. В связи с этим, украинцы массово жалуются на отказ банков и обменных пунктов принимать, например, американский доллар.

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