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Курс доллара и евро на 3 августа

Курс доллара и евро на 3 августа

Национальный банк Украины

Стоимость доллара составляет 26,8 гривны, а евро — 31,9 гривны.

Во вторник, 3 августа, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 3 августа:

  • Доллар США — 26,84 грн (плюс 3 коп.).
  • Евро — 31,90 грн (плюс 1 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 2 августа:

  • Доллар США — 26,75/26,95 грн.
  • Евро — 31,65/32,00 грн.

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