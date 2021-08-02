Курс доллара и евро на 3 августа

Стоимость доллара составляет 26,8 гривны, а евро — 31,9 гривны.
Во вторник, 3 августа, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 3 августа:
- Доллар США — 26,84 грн (плюс 3 коп.).
- Евро — 31,90 грн (плюс 1 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 2 августа:
- Доллар США — 26,75/26,95 грн.
- Евро — 31,65/32,00 грн.
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