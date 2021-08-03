Погода постепенно начнет меняться: в каких регионах Украины ожидать прохладу 3 августа

Погода в регионах Украины будет разной.

Погода в Украине сегодня, 3 августа, кардинально изменится. В большинстве регионов прогнозируют дожди и грозы, лишь кое-где ожидается незначительное прохлада.

Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

Так, по данным синоптиков, температура воздуха в среднем составит отметок от 23 градусов до 33 градусов. Наиболее жарко будет на Востоке и на Севере, где днем прогнозируют до +33 градусов.

Кроме этого, днем в южных, восточных, большинстве центральных областей, на Прикарпатье кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. В то же время, несмотря на то, что регионы Украины будут в плену дождей, температура воздуха будет держаться на высоких отметках.

Прохладнее будет только на Западе — днем прогнозируют максимум + 26°. Более прохладно будет и в Карпатах — дневная температура воздуха достигнет отметок 16-21°.

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Погода в Киев 3 августа предполагается без осадков. Температура 25-27°. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

По прогнозу, температура воздуха постепенно начнет спадать после 5 августа.

Напомним, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на последний месяц лета 2021 года.

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