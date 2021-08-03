Гороскоп на 3 августа для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро показывают нам путь к мечтам.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 3 августа 2021 рассказывает, что у Овнов отношения могут выйти на новый уровень, а Раков любовь вдохновлять на новые свершения.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 3 августа 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Четверка жезлов"
Хорошее время для заключения договоров. Отношения могут выйти на другой уровень. На работе проявите активность.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Двойка кубков"
Ищите единомышленников. В отношениях ищите не только любовь, но и дружбу. В движении по карьерной лестнице ищите надежных партнеров.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Десятка кубков"
Вас окружает счастье. Растворитесь в любви. На работе ситуация должна улучшиться, а вызовов — стать меньше.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Влюбленные"
Любовь вдохновляет вас на новые свершения. В отношениях старайтесь лучшего. Проявите эмпатию на работе.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Двойка мечей"
Вы знаете, что делать, но не хотите этого признавать. В отношениях будет больно. А на работе остерегайтесь врагов.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Семерка жезлов"
Придется защищать свою территорию. В отношениях не устраивайте бесплодных ссор. А на работе станет новым вызовам.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Паж мечей"
Ум — ваше оружие. В любви не пораньте партнера или партнершу своей иронией. Действуйте активно на работе.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Пятерка пентаклей"
Пришло время нужды. Не ожидайте чего-то нового в отношениях. На работе избегайте ссор.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Семерка кубков"
Выбирайте разумно. В отношениях не гонитесь за всеми возможностями. Действуйте осторожно в движении по карьерной лестнице.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Дурак"
Смотрите под ноги, когда двигаетесь. В любви не стоит бросать сразу в котел страсти. На работе проявите интерес новым проектом.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Королева жезлов"
Надо добавить немного огня. В отношениях покажите страсть. А на работе — профессионализм.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Двойка жезлов"
Впереди новые возможности. Задумайтесь над общей целью в отношениях. А на работе время начать эффективно работать.
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