Трое мужчин стоят перед кухней раздачи Большого нью-йоркского благотворительного общества, которое помогало голодающим во времена Великой депрессии в США, 3 августа 1932 г. / Associated Press

3 августа в истории: что произошло в этот день в фотографиях

3 августа в истории: что произошло в этот день в фотографиях

Сегодня 3 августа в Нигере и на Ямайке отмечают День независимости.

В этот день в 1492 году Христофор Колумб отправился в первое плавание для открытия западного пути в Индию, в 1935 году в украинских школах ввели предмет "физкультура", в 1949 году — в США основана Национальная баскетбольная ассоциация (НБА), а в 1990 году Верховный Совет УССР принял закон об экономической независимости Украинской ССР.

Какие еще главные события мира запомнились в этот день смотрите в фото.

Трое мужчин стоят перед кухней раздачи Большого нью-йоркского благотворительного общества, которое помогало голодающим во времена Великой депрессии в США, 3 августа 1932 г. / Associated Press

Модельер Пьер Карден демонстрирует три свои новые модели очков в асимметричных, треугольных и мотыльковых формах во время зимних показов, 3 августа 1971 года. / Associated Press

Один из известных роботов из фильма "Звездные войны" C-3PO помещает отпечатки своих ног в цементе перед китайским театром Манна в Лос-Анджелесе, 3 августа 1977 г. / Associated Press

Украинцы стоят на улице перед зданием парламента в ожидании кортежа президента Джорджа Буша, который находится в Киеве во время последнего своего трехдневного визита в Советский Союз, 3 августа 1991 г. / Associated Press

События связанные с войной в Югославии. Родственник Томислава Вуковича плачет на гробе на похоронах этого сербского добровольца в Белграде, 3 августа 1991 г. / Associated Press

Беженцы несут мешки с кукурузой, подаренные США для раздачи беженцам Руанды, 3 августа 1994 г. / Associated Press

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