3 августа в истории: что произошло в этот день в фотографиях
Сегодня 3 августа в Нигере и на Ямайке отмечают День независимости.
В этот день в 1492 году Христофор Колумб отправился в первое плавание для открытия западного пути в Индию, в 1935году в украинских школах ввели предмет "физкультура", в 1949 году — в США основана Национальная баскетбольная ассоциация (НБА), а в 1990 году Верховный Совет УССР принял закон об экономической независимости Украинской ССР.
Какие еще главные события мира запомнились в этот день смотрите в фото.
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