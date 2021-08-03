Билл Гейтс официально развелся с женой Мелиндой после 27 лет брака

Билл Гейтс официально развелся с женой Мелиндой после 27 лет брака

Собственный капитал Гейтса сейчас составляет около 152 миллиардов долларов.

Американский миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс официально развелся со своей женой Мелиндой Гейтс после 27 лет брака.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что решение о завершении бракоразводного процесса в понедельник, 2 августа, принял суд.

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Соглашение о разводе пары было заключено в соответствии с договором о раздельном проживании, который не является публичным. Согласно судебным документам, представленным в понедельник, ни один из них не будет платить алименты.

По данным Bloomberg Billionaires Index, по состоянию на понедельник собственный капитал Гейтса составляет около 152 миллиардов долларов.

Пара познакомилась на работе во время бизнес-завтрака в Нью-Йорке. В Microsoft 23-летняя Мелинда Френч устроилась менеджером по продукции. Биллу Гейтсу было уже 32 года и в то время он был самым молодым в мире миллиардером.

Подробнее об истории любви уже экс-супругов Гейтс читайте по ссылке.

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