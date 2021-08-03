Астролог назвал самые чистоплотные знаки Зодиака

Отношение человека к окружающему его пространству зависит от воспитания, характера и множества других факторов.

Не последнюю роль в этом играет и время, когда он появился на свет. Разумеется, бывают исключения, но астрологи давно заметили, что одни представители зодиакального круга ценят чистоту и уют, поэтому обожают наводить порядок, а другие легко мирятся с хаосом и бедламом. О том, какие знаки Зодиака можно назвать чистюлями, рассказывает астролог Людмила Булгакова.

Дева (22.08 – 23.09)

Дев с полным правом можно назвать самым чистоплотным знаком Зодиака – в доме, в котором они живут, нельзя найти ни пылинки, поэтому там можно – в буквальном смысле слова – есть в пола. В их шкафах – как кухонных, так и для одежды – царит идеальный порядок: все разложено, расставлено и развешено по ранжиру, а на поиски нужной вещи уходит минимальное количество времени. Как бы ни были заняты представители знака, они всегда найдут время для уборки, причем моют и чистят дом не по верхам, а основательно, добираясь до самых дальних уголков, именно поэтому они предпочитают мыть пол руками, а не шваброй – даже самой модной и современной. В доме у Дев невозможно найти сломанную технику, надколотую посуду или надорванную вещь – они все содержат в идеальном состоянии.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки своей чистоплотностью и аккуратностью обязаны своей домовитости. На первый план при любых жизненных обстоятельствах они ставят семью, а значит, уют и порядок – их близкие люди, как они считают, достойны того, чтобы жить в лучших условиях. И чистота тут играет главную роль – в грязи и пыли трудно чувствовать себя комфортно. Для достижения своей цели – наведения порядка – представители знака готовы идти на любые жертвы: так, если ночью они выяснили, что их постельное белье недостаточно белоснежное, то стирать будут до самого утра, пока не добьются нужного им результата. И неважно, что на следующий день Раки будут буквально валиться с ног, главное, что они будут удовлетворены сделанным.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы являются чистюлями из-за собственной страсти к комфорту: они любят отдыхать по-королевски, а в недостаточно хорошо убранном доме представители знака просто не получат того удовольствия, к которому стремятся. Поэтому они никогда не лягут спать, пока не вылижут свой дом – в буквальном смысле слова: не вымоют полы, не пропылесосят все твердые и мягкие поверхности, не обновят текстиль и как следует не проветрят помещение, чтобы от неприятных "ароматов" – например, жареной рыбы, прогорклого масла или залежавшихся в пепельнице сигарет – не осталось и следа. И только когда вокруг все начнет сверкать от чистоты, а воздух в доме будет свежим и приятно пахнущим, они наконец-то могут расслабиться и отдохнуть.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги не являются фанатами чистоты по определению: будучи увлеченными своей работой, представители самого трудолюбивого – и трудоголического – знака зодиакального круга могут и не обратить внимание на то, что их окружает. Беспорядок? Не страшно, главное, чтобы в их работе все ладилось и содержалось в идеальном состоянии. Но как только кавардак в доме или на рабочем месте начинает мешать выполнению их профессиональных обязанностей, они берутся за швабру и тряпку. Порядок Козероги наводят последовательно и методично, не бросаясь от одного занятия к другому, а планомерно обходя все помещения до тех пор, пока квартира не превратится в образец чистоты и порядка, после чего на время – до следующего раза – снова забудут о чистоте.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы склонны к чистоте из-за присущей им страсти к прекрасному, неудивительно, что грязная посуда в раковине, разбросанные по всему дому вещи или замызганные стекла на окнах задевают их эстетическое чувство. Поэтому они являются чистюлями, так сказать, поневоле: их цель – привести окружающее пространство к идеальной гармонии, которая без чистоты и порядка, на их взгляд, невозможна. Неудивительно, что в доме у Весов предметы искусства – зачастую очень дорогие, которые они собирают всю свою жизнь – содержатся в безупречном состоянии. За уборку представители знака берутся без особого желания – они не очень любят марать руки, но, начав наводить порядок, не останавливаются до те пор, пока не сотрут последнюю пылинку.

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