День арбуза: история праздника, традиции и вкусные рецепты

День арбуза отмечают 3 августа во всем мире.

3 августа в разных странах отмечают вкусный праздник — День арбуза. Свою историю этот праздник ведет из США — Америка занимает первое место по количеству съедаемого арбуза по сравнению с другими странами.

История праздника

Достоверно неизвестно кто и когда установил праздник, впрочем ежегодно этот день приобретает все большую популярность и поклонников. В США эту вкусную и полезную ягоду особенно любит латиноамериканская часть населения. Историки считают, что Родиной арбуза является Южная Африка.

Известно, что уже в Древнем Египте люди знали и возделывали это растение, что подтверждается раскопками. Так, в эпоху Среднего царства в 20 веке до нашей эры арбузы часто помещали в усыпальницы фараонов как источник пищи в их загробном существовании — семена были обнаружены и в гробнице Тутанхамона. Арбуз был известен и в Древнем Риме, где его ели свежим или засоленным, а также варили из него мед.

До 10 века арбуз стал известен и китайцам. В древний Китай он попал на купеческих судах, бороздивших Средиземное море, и сразу стал очень почитаем (кстати, в Китае до сих пор празднуют свой День арбуза). В Европе арбуз стал популярным примерно в XIII-XIV вв., А в Америку арбузы были доставлены в XVI веке европейскими колонистами вместе с африканскими рабами.

Зато Японии нет равных по количеству странных сортов арбузов — там вывели квадратные арбузы, арбузы в виде пирамиды, арбузы с желтой мякотью и арбузы-крошки диаметром 10 см. Арбузы хорошо культивируются в степном и средиземноморском климате с длинным жарким сухим летом и мягкой которой, короткой зимой.

Associated Press

В Украине, в частности в Киеве, летом традиционно ждут баржу с арбузами из Херсона. Бахчевые доставляют в столицу речными путями, что является наиболее дешевым способом транспортировки сразу крупной партии вкусной ягоды, поэтому и цены на них обычно дешевле. Ежегодно это событие вызывает большой ажиотаж.

УНИАН

Полезные свойства арбузов

Арбузы — это не только вкусное, но и очень полезное лакомство. В нем более 90% воды и только около 6% сахара от общей массы. Арбуз является отличным источником витамина А, содержит комплекс витаминов группы В, витамин С и фолиевую кислоту. Арбуз — один из лидеров по содержанию ликопина (очень сильный антиоксидант). Все это не только помогает укреплению иммунитета, но и помогает организму для поддержания нормальной функции нервной системы и формирования красных кровяных телец.

Растение обладает сильным мочегонным действием и рекомендуется при некоторых болезнях. Его используют в лечебном питании при малокровии, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, болезнях печени и мочевыводящих путей, он препятствует образованию камней в желчном пузыре, способствует выведению из организма холестерина, а также помогает контролировать частоту сердечных сокращений и регулирует кровяное давление.

Вкусные рецепты из арбуза

Утка в арбузе

ТСН.ua

Салат из арбуза с базиликом и беконом

Ингредиенты:

Арбуз

Клубника

Бекон/грудинка

Базилик

Оливковое масло

Арбуз очистить от косточек и нарезать на небольшие куски. Грудинку или бекон обжарить на сухой сковороде до хрустящего состояния, промокнуть от излишков жира. Соединить арбуз, клубнику, бекон, базилик, сбрызнуть оливковым маслом и подавать!

Associated Press

Гаспачо из арбуза

Ингредиенты:

1/2 кг арбуза без косточек

1/2 кг томатов

1/2 огурец

1 красный сладкий перец

1/2 зеленый перец

1 зубчик чеснока

1/4 коричневый лук

4 ломтика хлеба

вода

Ингредиенты для соуса:

1 ст.л. оливкового масла первого отжима

3 ложки уксуса

соль

вода

Нарежьте арбуз. Очистите овощи (кроме зеленого перца), в том числе чеснок и лук и мелко нарежьте. Отложите немного лука, огурца и арбуза для гарнира. Положите все овощи (кроме арбуза) в блендер и перемешайте все вместе. Добавьте арбуз в блендер и перемешайте еще немного. Далее добавьте ломтики хлеба (можно добавить меньшее количество хлеба, если вы любите более легкий гаспачо). Добавьте больше воды, если это необходимо. Положите соль, масло и уксус в сосуд и перемешайте все вместе и немного взбейте венчиком. Охлаждайте гаспачо 2-3 часа перед подачей. Нарежьте зеленый перец, немного лука и огурец небольшими кубиками. Сделайте небольшие шарики из арбуза, которые Вы оставили в начале. Обжарьте на сковороде кубики хлеба с оливковым маслом, чтобы получить крутоны. Подавайте гаспачо в миске с гарниром из: крутонов, лука, огурца, зеленого перца и шариками арбуза.

Associated Press

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