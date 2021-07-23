Лайфхак: как оригинально нарезать арбуз за полминуты (видео)

Способ очень простой в исполнении и не займет много времени.

Дольку вкусной ягоды любит съесть не только ребенок, но и каждый взрослый. Чтобы просто нарезать арбуз, необходим обычный широкий нож. Арбуз можно быстро и необычно нарезать ломтиками в форме квадратных палочек.

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Кстати, не выбрасывайте арбузные корочки, ведь из них можно приготовить ароматные цукаты. Очистите их от верхней кожицы и нарежьте произвольно. Засыпьте сахаром (на 500 г долек его нужно взять ровно наполовину меньше) и положите 2 г лимонной кислоты. Доведите до кипения, а затем доваривайте на медленном огне. Можно дополнить щепоткой ванилина. Выложите шумовкой на противень, застеленный пекарской бумагой, и дайте просохнуть. Посыпьте сахарной пудрой и вкусные цукаты готовы.

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