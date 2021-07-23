Украина закупит инновационный препарат от COVID-19 — Ляшко

Ни названия препарата, ни сроков его поставок Ляшко не назвал.

Украина зарезервировала 300 тысяч доз инновационного американского препарата от коронавируса.

Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко, пишет LB.ua в пятницу, 23 июля.

По его словам, препарат сейчас находится на третьем этапе клинических исследований. Деньги за заказанную партию еще не вносились.

Ожидается, что этот препарат будет иметь специфическое действие именно на коронавирус.

Ляшко не сказал название препарата, но ранее сообщалось, что испытания таблеток от коронавируса сообщала компания Pfizer. Препарат может быть выпущен до конца года. Его эффективность при первых симптомах коронавируса подтвердили доклинические испытания.

Напомним:

Еще в марте о том, что в мире могут появиться лекарства от коронавируса заявила Pfizer. Компания начала первую фазу исследований такого препарата

В свою очередь ВОЗ посоветовала отказаться от лечения коронавируса "Ремдесивиром", на который Кабмин потратил 46 млн гривен.

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