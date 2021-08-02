Синоптики предупреждают о существенном похолодании на западе Украины

К концу недели температура воздуха опустится до +20 градусов.

На этой неделе в Украине ожидается постепенное понижение температуры воздуха, которое особенно почувствуют в западных областях. По данным Укргидрометцентра, на западе страны столбики термометров днем местами поднимутся лишь до +20 градусов.

В четверг, 5 августа, почти на всей территории Украины, за исключением восточных и причерноморских регионов ожидаются дожди с грозами. Одновременно будет происходить снижение температуры воздуха. В западных областях она составит +22... + 25 днем, а ночью +13... + 15.

Теплее будет в центральных и северных областях, где днем будет +25... + 28, а ночью 14...+ 18. В других регионах обещают 30-градусную жару.

Фото: Укргидрометцентр

В пятницу, 6 августа, в западных областях похолодает еще больше, столбики термометров местами опустятся до +20 градусов. На остальной территории сохранится жаркая погода, на Левобережье и в южных областях осадков не предвидится.

Фото: Укргидрометцентр

Напомним, ранее синоптики прогнозировали грозы, град и шквалы, которые ждут Украину в ближайшее время. В то же время самым жарким месяцем лета называли именно август.

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