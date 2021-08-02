Билык трогательно поздравила Могилевскую с днем рождения

Певица написала сообщение и показала совместное фото.
Украинская певица Наталья Могилевская 2 августа празднует день рождения.
С утра Наталья получает поздравления. В частности, ее коллега по сцене Ирина Билык написала на своей странице в Instagram трогательное сообщение.
Артистка опубликовала в соцсети совместное фото с Натальей и приятно подписала его.
"Дорога Наташенька, от всей души поздравляю тебя с днем рождения! Пусть твои дни будут солнечными, безоблачного пути по жизни! Люблю", — написала Ирина Билык.
Кроме Билык, именинницу также поздравили Алан Бадоев, Владимир Остапчук, Екатерина Кухар, Оля Полякова и другие.
Ранее Наталья Могилевская по случаю празднования дня рождения поделилась с поклонниками кадрами с новой соблазнительной фотосессии, в ней исполнительница предстала в атласном синем платье-рубашке.
Напомним, недавно Могилевская устроила себе небольшой уикенд, о чем рассказала в Instagram. Артистка запостила несколько снимков, на которых предстает в бикини светло-коричневого цвета.