Пашиняна третий раз назначили премьер-министром Армении

В течение 15 дней Пашинян должен сформировать свое правительство.

Никол Пашинян третий раз стал премьер-министром Армении.

Указ о назначении подписал сегодня, 2 августа, президент страны Армен Саркисян.

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Кандидатуру премьер-министра Армении подает президенту парламентское большинство. В течение 15 дней Пашинян должен сформировать свое правительство.

Напомним, что парламентский кризис в Армении возник на фоне ситуации в Нагорном Карабахе и из-за мирного соглашения с Азербайджаном, которое противники Пашиняна называли чуть ли не капитуляционный

25 февраля люди вышли на улицы Еревана. Пашинян в свою очередь заявил о попытке военного переворота в стране. Такое мнение он высказал после того, как Генштаб Вооруженных сил потребовал отставки не только премьер-министра, но и всего правительства после увольнения их первого заместителя начальника Тирана Хачатряна.

25 апреля Пашинян подал в отставку и работал в должности премьера с приставкой "и. о".

Внеочередные парламентские выборы в Армении состоялись в июне. Партия "Общественный договор", возглавляемая Николом Пашиняном, получила 71 мандат, набрав 53,91% голосов.

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