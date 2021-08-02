Пашиняна третий раз назначили премьер-министром Армении

В течение 15 дней Пашинян должен сформировать свое правительство.
Никол Пашинян третий раз стал премьер-министром Армении.
Указ о назначении подписал сегодня, 2 августа, президент страны Армен Саркисян.
Кандидатуру премьер-министра Армении подает президенту парламентское большинство. В течение 15 дней Пашинян должен сформировать свое правительство.
Напомним, что парламентский кризис в Армении возник на фоне ситуации в Нагорном Карабахе и из-за мирного соглашения с Азербайджаном, которое противники Пашиняна называли чуть ли не капитуляционный
25 февраля люди вышли на улицы Еревана. Пашинян в свою очередь заявил о попытке военного переворота в стране. Такое мнение он высказал после того, как Генштаб Вооруженных сил потребовал отставки не только премьер-министра, но и всего правительства после увольнения их первого заместителя начальника Тирана Хачатряна.
25 апреля Пашинян подал в отставку и работал в должности премьера с приставкой "и. о".
Внеочередные парламентские выборы в Армении состоялись в июне. Партия "Общественный договор", возглавляемая Николом Пашиняном, получила 71 мандат, набрав 53,91% голосов.