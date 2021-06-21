Парламентские выборы в Армении: ЦИК назвала победителей

В парламент Армении проходят три политические силы.

В Армении в воскресенье, 20 июня, прошли досрочные парламентские выборы. ЦИК Армении уже подсчитала голоса и объявила о победе на выборах партии и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор".

Об этом сообщает Интерфакс.

ЦИК уже подсчитала 1 млн 281 тыс. 911 голосов (100% избирателей). Из них партия Пашиняна набрала 53,92%, блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" — 21,04%.

Сформированный вокруг Республиканской партии экс-президента Армении Сержа Саргсяна и партии "Родина" бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна блок "Честь имею" набрал 5,23%.

Проходным барьером для партий является 5%, для блоков — 7%. Однако в соответствии с избирательного кодекса Армении, если проходной барьер преодолевают только две политические силы, то мандаты получит третья сила, что не преодолела барьер (блок или партия), которая набрала наибольшее количество голосов. Этой силой является блок "Честь имею".

Явка на выборах составила 49,4% избирателей.

Напомним, в Армении политсила, которую возглавляет екс-президент, не признает результаты выборов в парламент.

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